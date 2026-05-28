Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор «Тверьспецавтохозяйства» задержан по делу о коррупции

Директор «Тверьспецавтохозяйства» Игнат Черников задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королёв в мессенджере «Макс».

Источник: Life.ru

По словам руководителя региона, Черников уже отстранён от занимаемой должности. Правительство области готово оказать следственным органам всё необходимое содействие.

«Моя позиция хорошо всем известна: нам не по пути с теми, кто поставил себя выше закона. Вне зависимости от чинов, званий и прежних заслуг», — заявил Королёв.

Подробности дела пока не раскрываются. Следствию предстоит установить обстоятельства предполагаемого коррупционного нарушения.

Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемый в коррупции мэр Уфы РатмирМавлиев не пришёл на заседание суда. На вопрос, будет ли градоначальник присутствовать на рассмотрении его обращения, защитник ответил кратко: «Нет».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.