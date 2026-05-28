«112»: Неизвестный поджег колонку на заправке на западе Москвы

26 мая в Воронеже молодой мужчина в состоянии опьянения поджег автомобиль своего друга, после чего захватил машину скорой помощи и напал на прохожих. Причиной дебоша стала ссора, которая началась между двумя приятелями. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества — ему грозит до пяти лет лишения свободы.