Мужчина изрезал возлюбленную, а потом зашил ей раны: что с ней стало

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу местного жителя, который сначала напал на свою возлюбленную с ножом, а затем попытался самостоятельно зашить ей раны. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина выпил полтора литра джина в ожидании девушки с работы. Когда она задержалась, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник сначала ударил потерпевшую проводом, а затем принялся набрасываться на нее с молотком и гаечным ключом.
Уже на выходе из дома мужчина прихватил с собой нож. На улице он нанес им пять ударов, а когда заметил кровь, то раздел пострадавшую, обработал раны и собственноручно зашил их. Фигурант дела полностью признал свою вину и в ходе допроса пожелал своей жертве скорейшего выздоровления.
Сама потерпевшая рассказала следователям иную причину конфликта. По ее словам, мужчина пришел в ярость после того, как она отказалась принести ему наркотики.
Ранее в Северной столице произошел еще один похожий инцидент с нападением на женщину. 23 мая злоумышленник ворвался в квартиру к своей бывшей девушке, имея при себе нож, пистолет, газовый баллончик и емкость с азотной кислотой.
Сталкер облил жертву кислотой, а затем нанес ей несколько ножевых ранений. На крик о помощи прибежала соседка, которая тоже пострадала — она получила ожоги руки. При этом пара рассталась давно, однако мужчина продолжал преследовать и угрожать девушке.