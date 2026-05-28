Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина изрезал возлюбленную, а потом зашил ей раны: что с ней стало

В Петербурге мужчина напал на любовницу с ножом, а после пытался зашить ей раны.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу местного жителя, который сначала напал на свою возлюбленную с ножом, а затем попытался самостоятельно зашить ей раны. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина выпил полтора литра джина в ожидании девушки с работы. Когда она задержалась, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник сначала ударил потерпевшую проводом, а затем принялся набрасываться на нее с молотком и гаечным ключом.

Уже на выходе из дома мужчина прихватил с собой нож. На улице он нанес им пять ударов, а когда заметил кровь, то раздел пострадавшую, обработал раны и собственноручно зашил их. Фигурант дела полностью признал свою вину и в ходе допроса пожелал своей жертве скорейшего выздоровления.

Сама потерпевшая рассказала следователям иную причину конфликта. По ее словам, мужчина пришел в ярость после того, как она отказалась принести ему наркотики.

Ранее в Северной столице произошел еще один похожий инцидент с нападением на женщину. 23 мая злоумышленник ворвался в квартиру к своей бывшей девушке, имея при себе нож, пистолет, газовый баллончик и емкость с азотной кислотой.

Сталкер облил жертву кислотой, а затем нанес ей несколько ножевых ранений. На крик о помощи прибежала соседка, которая тоже пострадала — она получила ожоги руки. При этом пара рассталась давно, однако мужчина продолжал преследовать и угрожать девушке.