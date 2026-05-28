Суд смягчил приговор генералу Минобороны Галимуллину по делу о растрате

Вместе с Галимуллиным на скамье подсудимых оказались полковник Юрий Убогий и подполковник Иван Галючек. Все трое служили в представительстве военного ведомства при Минобороны Центральноафриканской Республики. В ходе разбирательства подтвердилось, что с июля 2021-го по февраль 2023 года они в составе организованной группы присвоили почти три с половиной миллиона бюджетных рублей. Чтобы замести следы, в официальные бумаги вносились фиктивные сведения.