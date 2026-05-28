Сотни акул в сетях выбросило на пляжи Британии

На побережье Уэльса обнаружили сети с сотнями мертвых акул и других рыб. О необычной находке сообщает BBC News.
Первую груду рыбы, среди которой преобладали кошачьи акулы, нашли на пляже возле села Саундерсфут. Через несколько дней похожую картину зафиксировали неподалеку от городка Барри-Порт.
65-летняя медсестра Полин Моррис рассказала, что заметила на берегу большую рыболовную сеть, заполненную акулами и рыбой. По ее словам, увиденное стало для нее шоком.
Моррис предположила, что улов мог быть намеренно или случайно сброшен с рыболовецкого судна. Большинство найденных акул относились к виду кошачьих.
Кошачьи акулы способны вырастать до 1,7 метра в длину. Одной из особенностей этих рыб считается способность раздуваться при угрозе, становясь значительно толще обычного.
Местные жители после появления фотографий с пляжей начали обсуждать возможные причины массовой гибели морских животных. При этом официальной информации о происхождении сетей и обстоятельствах появления акул на берегу пока не приводилось.
