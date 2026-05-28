Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать отдала четырёхлетнего сына в «военный лагерь» за обман — там его забили до смерти

В США четырёхлетнего мальчика до смерти замучили в так называемом военном лагере, куда его отдала собственная мать за плохое поведение. Леденящие душу подробности дела публикует журнал People.

По данным полиции, 23-летняя Дестини Роуз Липски передала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу. Формальным поводом стало то, что мальчик якобы лазил в её сумке и врал. Сама женщина называла это курсом дисциплины. На деле ребёнка просто регулярно избивали.

В больницу истерзанного малыша доставили 16 мая. Врачи оказались бессильны. Задержанный позже Мартинес-Армстронг, не являющийся ребёнку биологическим отцом, не стал отпираться и признал факты побоев. Сейчас он обвиняется в убийстве.

Мать задержали спустя шесть дней. Следствие вменяло ей жестокое обращение, повлёкшее смерть ребёнка. В своё оправдание она заявила, что доверяла мучителю как почти родному брату, поскольку он дружил с настоящим отцом мальчика. Сейчас оба дожидаются суда за решёткой.

Ранее сообщалось, что в американском Мичигане семейная пара годами держала приёмных детей в собачьих клетках и морила голодом. В доме воспитывалось восемь детей, половина из которых — приёмные. Вскрылось всё случайно зимой 2024 года, когда одну из девочек доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Когда в дом нагрянула полиция, в одной из комнат обнаружили собачьи клетки. Именно в них приёмных детей запирали на целые сутки. Кормили их раз в день жидкой пищей из банок.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше