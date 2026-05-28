Мать отдала четырёхлетнего сына в «военный лагерь» за обман — там его забили до смерти

Ранее сообщалось, что в американском Мичигане семейная пара годами держала приёмных детей в собачьих клетках и морила голодом. В доме воспитывалось восемь детей, половина из которых — приёмные. Вскрылось всё случайно зимой 2024 года, когда одну из девочек доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Когда в дом нагрянула полиция, в одной из комнат обнаружили собачьи клетки. Именно в них приёмных детей запирали на целые сутки. Кормили их раз в день жидкой пищей из банок.