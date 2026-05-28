Трейлер насмерть сбил 6-летнюю девочку, пытавшуюся достать игрушку

В американском штате Орегон погиб 6-летний ребенок после того, как его сбил трейлер, пишет People, материал перевел aif.ru.
По данным издания, инцидент произошел около озера Саттл 23 мая. Члены семьи пострадавшего и отдыхающие поблизости туристы предприняли меры по спасению жизни ребенка. Впоследствии его доставили вертолетом в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.
«Пятилетняя очевидец рассказала полицейским, что она и 6-летний ребенок хотели достать плюшевую игрушку с их кемпинга. По словам очевидца, когда они возвращались к озеру, она остановилась, заметив приближающийся автомобиль с прицепом-трейлером», — говорится в материале.
Уточняется, что водитель автомобиля остался на месте происшествия и сотрудничал с властями. Специалисты не обнаружили признаков опьянения. По данным местных СМИ, погибшая является девочкой.
