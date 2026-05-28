Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трейлер насмерть сбил 6-летнюю девочку, пытавшуюся достать игрушку

Девочку, которую сбил трейлер, доставили вертолетом в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Орегон погиб 6-летний ребенок после того, как его сбил трейлер, пишет People, материал перевел aif.ru.

По данным издания, инцидент произошел около озера Саттл 23 мая. Члены семьи пострадавшего и отдыхающие поблизости туристы предприняли меры по спасению жизни ребенка. Впоследствии его доставили вертолетом в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

«Пятилетняя очевидец рассказала полицейским, что она и 6-летний ребенок хотели достать плюшевую игрушку с их кемпинга. По словам очевидца, когда они возвращались к озеру, она остановилась, заметив приближающийся автомобиль с прицепом-трейлером», — говорится в материале.

Уточняется, что водитель автомобиля остался на месте происшествия и сотрудничал с властями. Специалисты не обнаружили признаков опьянения. По данным местных СМИ, погибшая является девочкой.

Ранее сообщалось, что в США в ДТП с участием около 30 машин погибли четыре человека.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше