В Брянской области после удара Вооруженных сил Украины погиб мирный гражданин. Трагедия произошла в селе Соловьевка Климовского района, где украинские боевики применили беспилотник-камикадзе. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».
«Украинские нацисты нанесли очередной варварский удар. ВСУ атаковали с помощью дрона — камикадзе село Соловьевка Климовского района. В результате террористических действий киевского режима погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — говорится в публикации.
Тем временем украинские националисты продолжают обстрелы городов Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вражеские дроны атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк.
В городе Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. В результате погиб 51-летний мужчина, еще двое — женщина и мужчина — получили ранения разной степени тяжести, сейчас им оказывают медицинскую помощь.