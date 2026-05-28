Ковальчук: мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Брянской области

ВСУ применили дрон-камикадзе по селу Соловьевка в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области после удара Вооруженных сил Украины погиб мирный гражданин. Трагедия произошла в селе Соловьевка Климовского района, где украинские боевики применили беспилотник-камикадзе. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Украинские нацисты нанесли очередной варварский удар. ВСУ атаковали с помощью дрона — камикадзе село Соловьевка Климовского района. В результате террористических действий киевского режима погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — говорится в публикации.

Тем временем украинские националисты продолжают обстрелы городов Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вражеские дроны атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк.

В городе Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. В результате погиб 51-летний мужчина, еще двое — женщина и мужчина — получили ранения разной степени тяжести, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
