Ковальчук: мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по Брянской области

В Брянской области после удара Вооруженных сил Украины погиб мирный гражданин. Трагедия произошла в селе Соловьевка Климовского района, где украинские боевики применили беспилотник-камикадзе. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».