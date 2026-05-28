В районе Софийских водопадов в Архызе пропали двое детей

Ранее Life.ru писал, что в Омске продолжаются поиски 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги. В понедельник пара отправилась кататься на сапбордах по Иртышу, но домой так и не вернулась. Мужчина работает на мебельной фабрике, его жена официально не трудоустроена. Детей у них нет, вместе они уже больше двух десятилетий. Поиски продолжаются третий день. Позднее появилось последнее видео с пропавшими сапбордистами. Как отмечают участники поискового отряда, туристы совершили фатальную ошибку: они не обозначили стартовую точку своего маршрута.