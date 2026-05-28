Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерану СВО с инвалидностью отказали в выплате

Во Владимирской области чиновники отказали назначить выплату военнослужащему с инвалидностью второй группы, который с сентября 2022 по января 2023 года участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе Муромского городского суда.

Во Владимирской области чиновники отказали назначить выплату военнослужащему с инвалидностью второй группы, который с сентября 2022 по января 2023 года участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе Муромского городского суда.

В ноябре 2025 года бывший военный обратился в Отделение СФР по Владимирской области с заявлением о назначении ежемесячной денежной компенсации, но ему отказали из-за отсутствия подтверждения причины инвалидности и того, что мужчина не относится к категории получателей социальных услуг.

—По результатам рассмотрения дела суд постановил, что решение фонда является незаконным и обязал региональное отделение назначить участнику СВО ежемесячную выплату с даты его обращения. При этом судом установлено, что истец как боец частной военной компании признан Министерством обороны РФ ветераном боевых действий, ему выдано соответствующее удостоверение, — передает сайт суда.

4 февраля Глава Яльчикского округа Чувашской Республики не дал возможности выступить ветерану СВО на публичных слушаниях по присоединению Яльчикской больницы к Батыревской и вызвал полицейских, которые задержали военнослужащего.