Минтранс содействует следствию в связи с арестом главы департамента ведомства

Накануне Басманный суд Москвы принял решение об аресте чиновника. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2021—2022 годах Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил крупную денежную сумму за совершение действий, которые входили в его служебные обязанности.