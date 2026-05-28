Два ребенка пропали в районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии, в районе Архыза, пропали два ребенка. В настоящее время их разыскивают возле Софийских озер, сообщили в оперативных службах региона.
«Поиски двоих несовершеннолетних ведутся в районе Софийских озер», — заявил представитель оперативных служб.
Обстоятельства случившегося, а также точный возраст пропавших детей выясняются.
Софийские озера представляют собой несколько высокогорных водоемов, расположенных на территории Архызского района Карачаево-Черкесии. Это место пользуется популярностью среди туристов.
