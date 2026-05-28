Присяжные признали виновными участников банды, убивших аниматоров на Кубани

Присяжные по делу об убийстве аниматоров на Кубани считают, что трое фигурантов не заслуживают снисхождения.

Источник: Комсомольская правда

Присяжные признали виновными троих участников банды, обвиняемых по делу об убийстве аниматоров на Кубани. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

«Присяжные выслушали все стороны. И вынесли вердикт — все трое подсудимых виновны и не заслуживают снисхождения», — говорится в материале.

Суд по делу об убийстве на Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Тани Мостыко длится уже два года. Обвинения были предъявлены трем фигурантом — Демьяну Кеворкяну, Анатолию Двойникову и Араму Татосяну. Когда машина аниматоров угодила в огромную яму из-за разбитой дороги, подельники предложили Кириллу помочь с заменой колеса. Однако позднее мужчину повалили и надели на него наручники, а Тане перевязали скотчем запястья и ноги.

Преступники сняли деньги со счетов Кирилла, убив его и закопал в лесополосе. Позднее они также расправились с девушкой и разъехались, пытаясь скрыться от правосудия. Однако все трое были задержаны правоохранителями. Ровесники погибших также настаивают на пожизненном заключении за фигурантов дела.