Пушилин: три человека погибли в результате удара ВСУ по Углегорску

В городе Углегорске в ДНР под удар Вооруженных сил Украины попал автомобиль ремонтной бригады. В результате террористической атаки погибли трое работников местного коммунального предприятия. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере «Макс».
«Три мирных жителя Республики погибли, еще пять пострадали сегодня из-за атак ударными БПЛА ВФУ. В Углегорске при атаке на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников ГУП ДНР “Вода Донбасса”. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Четвертый сотрудник — мужчина 1982 г.р. получил крайне тяжелые ранения. За его жизнь борются горловские медики», — говорится в публикации.
Денис Пушилин также добавил, что с начала текущих суток от атак беспилотников противника пострадали еще четверо мирных жителей. Атаки были зафиксированы сразу на нескольких участках: на трассе между Харцызском и Иловайском, а также в Никитовском районе Горловки и в Амвросиевке. Все раненые оперативно получают квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее стало известно о гибели мирного жителя в результате атаки киевского режима по Брянской области. Трагедия произошла при ударе дрона-камикадзе по селу Соловьевка.