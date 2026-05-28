Пушилин: три человека погибли в результате удара ВСУ по Углегорску

Денис Пушилин также добавил, что с начала текущих суток от атак беспилотников противника пострадали еще четверо мирных жителей. Атаки были зафиксированы сразу на нескольких участках: на трассе между Харцызском и Иловайском, а также в Никитовском районе Горловки и в Амвросиевке. Все раненые оперативно получают квалифицированную медицинскую помощь.