В Ростове на Левенцовке затопило улицы

На Ростов вечером, 28 мая, обрушился ливень с грозой. В результате некоторые улицы и дороги превратились в реки. В частности, жители Советского района в социальных сетях рассказали о том, что «Левенцовка поплыла». К посту житель микрорайона прикрепил видео. На кадрах видно, как проезжая часть улицы Еременко затоплена водой. Ее уровень почти достиг дверей легковых машин.