В Брянской области жертвой атаки ВСУ стал мирный житель

Кроме того, три мирных жителя погибли, ещё пять человек пострадали из-за атак Вооружённых сил Украины в ДНР. В Углегорске в результате атаки БПЛА на автомобиль ремонтной бригады смертельные ранения получили трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса». Четвёртый сотрудник — мужчина 1982 года рождения — получил крайне тяжёлые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи. Также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники и один легковой автомобиль.