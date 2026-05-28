Пушилин: Трое коммунальщиков погибли в ДНР от удара ВСУ по автомобилю бригады

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что в результате удара украинского беспилотника главу Скадовского района Александра Дудку госпитализировали с ранением и травмой. Он добавил, что в Алешках атака дронов ВСУ привела к смерти троих мужчин. Кроме того, БПЛА повредили жилые дома и здания торгового назначения в нескольких населенных пунктах.