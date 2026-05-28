Пушилин: Трое коммунальщиков погибли в ДНР от удара ВСУ по автомобилю бригады

Трое сотрудников коммунального предприятия погибли в Донецкой Народной Республике от удара Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по автомобилю ремонтной бригады. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил глава республики Денис Пушилин.

— В Углегорске при атаке на автомобиль ремонтной бригады погибли трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса». Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, — говорится в Telegram-канале Пушилина.

Еще один сотрудник пострадал, за его жизнь борются медики.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что в результате удара украинского беспилотника главу Скадовского района Александра Дудку госпитализировали с ранением и травмой. Он добавил, что в Алешках атака дронов ВСУ привела к смерти троих мужчин. Кроме того, БПЛА повредили жилые дома и здания торгового назначения в нескольких населенных пунктах.

