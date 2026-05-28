Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Брянской области

Ранее в этот же день ВСУ нанесли удар по детской площадке в Херсоне. Как сообщается, в результате атаки погиб мужчина, его жена и двое малолетних детей получили ранения. По словам главы региона, Киев таким образом пытается переключить внимание общественности после трагедии в Старобельске, где ранее погибли студенты.