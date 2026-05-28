Топ-менеджеру Walt Disney Company дали 2,5 года колонии за мармеладки с коноплёй

Ранее в Калининграде суд вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Литвы, который пытался реализовать крупную партию гашиша на территории региона. У обвиняемого найдено чуть более 70 килограммов запрещённого вещества. Иностранец отправлен в тюрьму на 9 лет. Наркотик был спрятан в кузове автомобиля Opel и отправлен в Калининградскую область с территории Польши.