ФСБ задержала депутата Бойченко при передаче взятки 50 млн рублей

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным пресс-службы Мосгорсуда, арест будет действовать до 25 июля 2026 года. Следствие считает, что в 2021—2022 годах Васильченко получил крупную взятку, когда занимал должности в транспортном блоке Курской области. В этот период он работал первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог региона.