Мужчина убил студента, используя ритуальный нож

В Великобритании 23-летнего мужчину обвинили в убийстве 18-летнего студента Саутгемптонского университета Генри Новака с использованием ритуального ножа, пишет Mirror, материал перевел aif.ru.
Как заявил обвиняемый, он стал «жертвой расистского нападения». По словам Виккрума Дигвы, Генри Новак оскорбил его на расовой почве, ударил и сорвал с него тюрбан. Тогда Виккрум Дигва нанес студенту удары ножом в целях самообороны.
«Однако обвинение заявило, что Дигва “гнусно солгал” прибывшим на место происшествия полицейским», — говорится в публикации.
Отмечается, что изначально слова обвиняемого побудили полицейских надеть наручники на Генри Новака «за мгновения до того, как он упал и потерял сознание, а затем скончался, несмотря на их попытки оказать ему первую помощь».
По данным издания, приговор Виккруме Дигве должны вынести 1 июня. Мать обвиняемого также проходит по делу. Следствие считает, что она помогла убрать оружие с места преступления. Ей должны вынести приговор 17 июля.