?TK: в Чехии суд взял под стражу восьмого обвиняемого в поджоге оборонного завода

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. Районный суд в Пардубице постановил взять под стражу восьмого обвиняемого в поджоге оборонного предприятия LPP Holding, расположенного в этом городе в Восточной Чехии. Об этом сообщило информационное агентство? TK.
В камеру предварительного заключения, как уточнило агентство, направлена гражданка одной из восточноевропейских стран. Чешские СМИ проинформировали ранее, что она была задержана сотрудниками Национального центра борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью во вторник. Против нее, как и против других находящихся в КПЗ, возбудили уголовное дело по уголовным статьям о терроризме.
В Чехии под стражей находятся восемь обвиняемых. Это граждане республики и иностранцы. Им в связи с совершенным терактом грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Подробности об инциденте.
Пожар произошел утром 20 марта на территории промышленного комплекса оборонного холдинга LPP Holding в Пардубице, производящего, в частности, БПЛА для Украины. Огонь уничтожил один из цехов и повредил административное здание. Ущерб оценивается в десятки млн евро. По этому делу задержаны 11 подозреваемых, трое из которых в Польше дожидаются выдачи в Чехию.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, теракт в Пардубице совершила группа из девяти человек, среди которых были как минимум две женщины. Ответственность за поджог на территории LPP Holding взяла на себя неизвестная ранее пропалестинская группировка The Earthquake Faction, заявившая о намерении атаковать предприятия, производящие оружие для Израиля.
LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах совместных с израильской компанией Elbit Systems разработки и производства БПЛА в Пардубице. Однако, как заявляют представители LPP Holding, эти планы не были реализованы. Следствие, согласно чешским СМИ, рассматривает, в частности, версию об «операции под чужим флагом», то есть радикальная пропалестинская группировка в действительности может быть прикрытием для другой организации или государственного субъекта.