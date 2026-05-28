В Пензенской области объявили режим ракетной опасности

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в «Максе».
«На территории Пензенской области объявлен режим “Ракетная опасность”. Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — написал глава региона.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.