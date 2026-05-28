ВМС Ирана произвели выстрелы по 4 пытавшимся пройти Ормузский пролив судам

Военно-морские силы Ирана произвели предупредительные выстрелы по четырем судам в районе Ормузского пролива, передает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.
«Военно-морские силы Ирана в районе Ормузского пролива произвели предупредительные выстрелы по четырем нарушившим правила судам. Эти суда пытались пройти через Ормузский пролив без согласования», — сказано в публикации.
Ранее появилась информация, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. В частности, как отмечалось, документ предусматривает свободный проход по Ормузскому проливу.
