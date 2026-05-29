Второго подозреваемого в убийстве мужчины под Липецком взяли под стражу: что известно о фигурантах дела

Под Липецком 25 мая зафиксировали жестокое убийство. Двое молодых людей расправились над мужчиной. К 28 мая под стражу взяли второго фигуранта дела. Еще один подозреваемый уже признался в убийстве мужчины, который был его отцом. Об аресте второго фигуранта дела пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Липецкой области.
Как уточняется, подозреваемый пробудет в СИЗО два месяца. Фигуранту дела о расправе 18 лет.
По данным СК, жертвой преступления стал 42-летний мужчина. Местного жителя застрелили из самодельно переделанного оружия.
Днем ранее, 27 мая, суд отправил в СИЗО на два месяца сына убитого мужчины. Вместе с приятелем он спрятал тело мужчины в лесу. Позже оба преступника скрылись. В ходе допроса подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что тщательно планировали убийство.