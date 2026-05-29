Женщина с ребенком упали в шахту лифта во Владимире

Во Владимире женщина с годовалым ребёнком провалились в шахту лифта надземного перехода. В связи с этим возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.