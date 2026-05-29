Женщина с ребенком упали в шахту лифта во Владимире

Во Владимире женщина с годовалым ребёнком провалились в шахту лифта надземного перехода.

Источник: Аргументы и факты

Во Владимире женщина с годовалым ребёнком провалились в шахту лифта надземного перехода. В связи с этим возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 28 мая на улице Лакина, где женщина с ребёнком в коляске упали в шахту лифта.

В настоящий момент угрозы для жизни пострадавших нет. По факту проводится осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Турции отказались повторно расследовать таинственную смерть 20-летнего туриста из Великобритании Тайлера Керри, который был найден обнаженным в шахте лифта отеля в Анталье.