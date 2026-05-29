CNN: на Гавайях разыскивают подозреваемого в убийстве троих пожилых мужчин

Один из погибших был найден погруженным в цемент, двое других были обнаружены сотрудниками полиции в нескольких милях от места нахождения первой жертвы.

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранители штата Гавайи разыскивают подозреваемого в убийстве трех пожилых мужчин. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление начальника местной полиции.

По информации телеканала, в течение 48 часов на Гавайях были убиты трое мужчин в возрасте 69 и 79 лет. Подозреваемым оказался 36-летний Джейкоб Дэниел Бейкер, который на данный момент скрывается от полиции и находится в бегах.

«В настоящее время мы не можем разглашать имеющиеся у нас доказательства, но мы уверены, что подозреваемый несет ответственность или причастен ко всем трем убийствам», — заявил в ходе пресс-конференции в среду начальник полиции штата Гавайи Рид Махуна, слова которого приводит CNN.

Один из погибших был найден 25 мая погруженным в цемент, двое других были обнаружены сотрудниками полиции в течение дня в нескольких милях от места нахождения первой жертвы.

Телеканал указывает, что за несколько дней до обнаружения тел две женщины якобы обратились в суд с просьбой вынести ограничительный ордер в отношении Бейкера, сославшись на угрозы в свой адрес со стороны подозреваемого.