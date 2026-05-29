SHOT сообщил о 20 взрывах в Волгограде, где идет отражение атаки беспилотников

Серия взрывов прогремела над Волгоградом в момент отражения атаки беспилотников ВСУ. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на местных жителей.
По словам очевидцев, атака БПЛА началась сразу после полуночи. Над южной и центральной частями города прозвучало более 20 громких хлопков. В небе были видны вспышки.
«ПВО работает по украинским дронам-камикадзе», — пишут авторы.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Дроны пытаются атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Силы ПВО отражают налет.
В Волгограде БПЛА попал в жилой дом на улице Вершинина — в здании выбило стекла. Люди не пострадали, уточнил глава региона.