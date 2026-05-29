Многоквартирный дом пострадал при атаке БПЛА на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу, 29 мая, прокомментировал ночную атаку беспилотников на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отражают массированную террористическую атаку на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
— Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области, — говорится в сообщении.
В Краснооктябрьском районе Волгограда атакован жилой многоквартирный дом на улице Вершинина, 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.
По данным Telegram-канала Shot, над городом прогремело более 20 взрывов. Как рассказали очевидцы, взрывы были слышны в южной и центральной части города с 00:11 ночи. От громких звуков сработали автомобильные сигнализации, в небе были видны вспышки.
28 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад в Энергодаре, который недавно был отремонтирован и готовился к открытию.