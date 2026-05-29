В Волгограде жителей дома на ул. Вершинина эвакуировали после атаки БПЛА

Ночью 29 мая после атаки БПЛА жителей поврежденного дома № 34 на улице Вершинина были эвакуированы. Как уточнили в администрации города, пострадавших нет.
— В настоящее время специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. На месте также работают муниципальные службы, в случае необходимости для жителей МКД будет оперативно развернут пункт временного размещения, — добавили в мэрии.
Напомним, в Краснооктябрьском районе также был атакован жилой многоквартирный дом № 32 по ул. Вершинина 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов.
