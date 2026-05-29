В немецком музее обезглавили единорога пилой и ночью

Как сообщает dpa со ссылкой на руководство музея, в немецком городе Корбах неизвестные ночью повредили экспонат с единорогом, установленный в рамках выставки «Фантастические существа: магия мифов и легенд». У фигуры, стоявшей у музея Вольфганга Бонхаге, была отпилена голова, после чего инцидентом занялась полиция.
По словам директора музея Арнульфа Скрибы, двухметровая фигура мифического существа находилась перед зданием с марта и считалась одним из самых заметных объектов экспозиции. Экспонат пользовался популярностью у посетителей, особенно у детей, которые регулярно взаимодействовали с ним.
Обнаружил повреждение смотритель музея в воскресенье. К моменту осмотра голова скульптуры отсутствовала. Представитель полиции Корбаха позже подтвердил, что неизвестные использовали пилу, свидетелей происшествия не установлено. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества и кражи.
Отдельно уточняется, что фигура единорога выполнена из поролона с искусственным белым мехом и предоставлена музею в аренду. Стоимость экспоната оценивается примерно в 7000 евро. Выставка должна продолжаться до 14 июня, при этом сам объект после инцидента остается на месте с информационной табличкой об утрате головы.
По сюжету инцидента в культурном контексте часто вспоминают образ единорога как мифического существа, однако в данном случае речь идет о музейной инсталляции, ставшей объектом повреждения во время открытой экспозиции.
Экспонат относится к временной уличной части выставки, размещенной перед зданием музея, и был включен в экспозицию как один из центральных объектов для привлечения посетителей. Решение о его дальнейшей судьбе после повреждения остается открытым, включая возможность восстановления или замены.
