Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Артёме вынесли приговор по делу об обрушении пристройки школы

Суд в Артёме вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности во время капитального ремонта школы № 17. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Руководитель подрядной организации допустил серьезные нарушения при проведении земляных работ рядом с фундаментом здания образовательного учреждения. Во время ремонта основание строения оказалось оголено на глубину около 2,5 метра, что привело к смещению грунта и последующему обрушению пристройки школы.

Инцидент произошел 2 июня 2025 года. В результате муниципальному учреждению был причинен ущерб, превышающий 26 миллионов рублей. После прокурорской проверки материалы были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем крупный ущерб.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ, на аналогичный срок.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу. Вопрос взыскания причиненного ущерба будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства. Контроль за возмещением ущерба остается за надзорным ведомством.