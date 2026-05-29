В Артёме вынесли приговор по делу об обрушении пристройки школы

Руководитель подрядной организации допустил серьезные нарушения при проведении земляных работ рядом с фундаментом здания образовательного учреждения. Во время ремонта основание строения оказалось оголено на глубину около 2,5 метра, что привело к смещению грунта и последующему обрушению пристройки школы.
Инцидент произошел 2 июня 2025 года. В результате муниципальному учреждению был причинен ущерб, превышающий 26 миллионов рублей. После прокурорской проверки материалы были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем крупный ущерб.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ, на аналогичный срок.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемый вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу. Вопрос взыскания причиненного ущерба будет рассматриваться отдельно в рамках гражданского судопроизводства. Контроль за возмещением ущерба остается за надзорным ведомством.