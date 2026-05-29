На Камчатке мошенники выманили 21 млн руб. у матерей погибших на СВО бойцов

Три жительницы Камчатского края, сыновья которых погибли в зоне российской военной операции на Украине, стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности 21 млн руб. Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленники сыграли на чувствах матерей. Преступники связывались с женщинами по телефону и выдавали себя за сотрудников военкомата. Они утверждали, что бойцы посмертно представлены к орденам, и под предлогом оформления наград выманивали у потерпевших личные данные.