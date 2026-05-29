На Камчатке мошенники выманили 21 млн руб. у матерей погибших на СВО бойцов

Три жительницы Камчатского края, сыновья которых погибли в зоне российской военной операции на Украине, стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности 21 млн руб. Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленники сыграли на чувствах матерей. Преступники связывались с женщинами по телефону и выдавали себя за сотрудников военкомата. Они утверждали, что бойцы посмертно представлены к орденам, и под предлогом оформления наград выманивали у потерпевших личные данные.

После этого аферисты убеждали пенсионерок снять сбережения и вылететь с полуострова в город Артем Приморского края. По прибытии в назначенное место женщины лично отдавали наличные деньги курьерам. Одна из пострадавших лишилась почти 5 млн руб., другая — более 3 млн, третья женщина отдала преступникам более 13 млн.

Преступления произошли в мае 2026 года, а их жертвами стали жительницы Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и села Паратунка. Мошенников разыскивают. Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше