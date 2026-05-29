Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР изъяло криптовалюту на $8 млрд у подозреваемых в мошенничестве

ФБР США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории страны. Во время международной операции против мошеннических сетей и организованной преступности американские правоохранители изъяли средства на сумму около 8 миллиардов долларов, передаёт Fox News.

Источник: Life.ru

В рамках расследования были задержаны сотни подозреваемых. Их обвиняют в организации схем интернет-мошенничества, жертвами которых становились граждане США. Следствие считает, что криминальные группы занимались кражей денег, отмыванием средств и переводом активов через криптовалюту.

Одним из фигурантов дела стал глава камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи. Во время его задержания ФБР конфисковало более 127 тысяч биткоинов. Следствие связывает дело с группировкой «Демократическая благотворительная армия каренов», которую в США считают транснациональной преступной организацией с предполагаемыми связями с китайской мафией. Ранее Минфин США ввёл против неё санкции.

По данным ФБР, связанные с сетью мошеннические центры действовали в странах Азии, Африки и Ближнего Востока и были ориентированы на граждан США.

А ранее ФБР обнаружило в доме бывшего офицера ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня более 300 золотых слитков. Найденные ценности оцениваются более чем в 40 миллионов долларов. Сотрудники ФБР также изъяли около 2 миллионов наличными. Среди конфискованного — 35 элитных часов, преимущественно марки Rolex. Обвиняемый постоянно запрашивал у начальства крупные суммы в иностранной валюте, утверждая, что они нужны для служебных расходов. Руководство одобряло эти запросы без должной проверки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше