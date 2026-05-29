ФБР изъяло криптовалюту на $8 млрд у подозреваемых в мошенничестве

А ранее ФБР обнаружило в доме бывшего офицера ЦРУ с допуском к секретной информации высшего уровня более 300 золотых слитков. Найденные ценности оцениваются более чем в 40 миллионов долларов. Сотрудники ФБР также изъяли около 2 миллионов наличными. Среди конфискованного — 35 элитных часов, преимущественно марки Rolex. Обвиняемый постоянно запрашивал у начальства крупные суммы в иностранной валюте, утверждая, что они нужны для служебных расходов. Руководство одобряло эти запросы без должной проверки.