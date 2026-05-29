«ЛизаАлерт» не рассматривает версию с побегом семьи Усольцевых

«Экстрасенсов, инопланетные корабли, магию не обсуждаем, не имели ни одного подтверждения за всю историю. Мы работаем с конкретной проблемой, которая существует. Конкретная проблема — пропадает семья в горах. И пока мы их не нашли, варианты могут быть вообще любые. То есть мы не можем сказать, произошло вот это или вот это. Есть наиболее вероятные, есть наименее вероятные», — сказал Сергеев.
Он пояснил, что отряд отрабатывает наиболее вероятную теорию. По словам Сергеева, за 15 лет существования «ЛизаАлерт» «магические» версии не сработали ни разу, а обработано за это время было порядка 350 тыс. заявок.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.