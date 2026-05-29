Школа горела в Костанайской области: стали известны подробности ЧП

Пожар случился в школе Аркалыка сразу после последнего звонка — все праздничные мероприятия уже завершились, и в здании никого не было. Огонь на крыше заметили только тогда, когда он уже вырывался из-под железных настилов.
Сообщается, что пламя уничтожило более тысячи квадратных метров кровли, а водой при тушении залило почти все четыре этажа школы. Делать ремонт в заведении пока не торопятся.
В настоящий момент специалисты ищут причину пожара. Есть версия, что всё случилось из-за сварочных работ — в здании с прошлого года идет капитальный ремонт.
Также стало известно, что дети будут сдавать экзамены не в родной школе.
«В целях обеспечения безопасного и организованного проведения промежуточной и итоговой аттестации экзамены будут проходить в здании Межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и профориентации учащихся общеобразовательных школ отдела образования города Аркалыка, согласно единому графику. Условия для этого в комбинате созданы», — заявила пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.
