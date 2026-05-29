Неизвестный на электросамокате сбил мальчика в Новосибирске

Вечером 28 мая 2026 года в Дзержинском районе Новосибирска водитель на прокатном электросамокате сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
ДТП произошло в 19:00 на Гусинобродском шоссе, 15/2. Неустановленный водитель ехал на желтом электросамокате по тротуару и там столкнулся со встречным самокатом. За рулем второго самоката находился мальчик 2013 года рождения. Он пострадал, характер травм пока уточняют.
Водитель желтого самоката с места аварии скрылся. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.