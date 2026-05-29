Футбольные ворота упали на ребенка в Актобе

Об инциденте сообщили в местном паблике @aktobe_zello в Instagram. Были опубликованы кадры с места ЧП, на которых видно медиков, оказывающих помощь ребенку. В сообщении отмечается, что это произошло в 12 микрорайоне города. По словам очевидцев, упавшие на мальчика ворота не были закреплены.