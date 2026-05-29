Футбольные ворота упали на ребенка в Актобе

Футбольные ворота упали на ребенка во дворе в Актобе — как заявили очевидцы, они не были закреплены. В полиции зарегистрировали данный факт, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Об инциденте сообщили в местном паблике @aktobe_zello в Instagram. Были опубликованы кадры с места ЧП, на которых видно медиков, оказывающих помощь ребенку. В сообщении отмечается, что это произошло в 12 микрорайоне города. По словам очевидцев, упавшие на мальчика ворота не были закреплены.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области. В ведомстве заявили, что данный факт зарегистрирован по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обстоятельства строительства и обслуживания футбольного поля выясняются через отдел ЖКХ акимата Актобе.