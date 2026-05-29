Мать отдала 4-летнего сына в «военный лагерь», где его замучили до смерти

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах полиция расследует гибель четырёхлетнего мальчика, которого мать отправила на «перевоспитание» в так называемый военный лагерь, пишет People.

По данным правоохранителей, 23-летняя Дестини Роуз Липски решила наказать сына. В частности, по словам жительницы США, ребёнок залез в её сумку и часто лгал.

Женщина передала мальчика 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу, который для «воспитания» применял к нему физическую силу.

16 мая ребёнок был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами и скончался. Мартинес-Армстронг признался, что неоднократно избивал малыша.

Мать задержали 22 мая, ей предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребёнком, повлёкшем его смерть. Липски рассказала, что была хорошо знакома с Александром Мартинесом-Армстронгом, по её словам, она относилась к нему как к брату. Кроме того, мужчина был приятелем биологического отца мальчика.

Напомним, в мае в штате Пенсильвания 20-летнюю девушку обвинили в убийстве новорождённой дочери после того, как она родила ребёнка дома, оставила его в поле и ушла на работу. По данным People, Джордин Кауффман вынесла дочь в поле рядом с домом и оставила там. По её словам, она боялась реакции отца и не хотела, чтобы он узнал о рождении ребёнка.

