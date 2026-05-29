Отсутствие на маршруте автобусов № 29 в Хабаровске проверяет прокуратура

В Хабаровске прокуратура проводит проверку из-за невыхода на маршруты автобусов № 29П и № 34, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автобусы маршрутов, которые обслуживает индивидуальный предприниматель, перестали ходить с 26 мая.
— Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка правомерности действий перевозчика, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре изменят маршруты автобусов из-за ремонта теплотрассы.