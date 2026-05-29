На Камчатке аферисты обманули трёх матерей погибших на СВО бойцов на ₽21 млн

Ранее юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что кассовые чеки, которые покупатели оставляют возле терминалов или на выходе из магазинов, могут использоваться в мошеннических схемах. По словам эксперта, на некоторых чеках содержатся QR-коды, номера бонусных программ и сведения о покупке. Эти данные позволяют злоумышленникам выдавать себя за сотрудников банков или торговых сетей и совершать звонки, которые могут выглядеть убедительно для потенциальной жертвы. Чеки иногда используют и для незаконного возврата товаров.