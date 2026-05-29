Небензя: Постпред Украины сделал жалкую попытку оправдать атаку на Старобельск

«Сегодня речь идёт не о сарказме и иронии, которая переполняла постпреда Украины. Речь идёт о другом, что всё это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске», — высказался дипломат.
Небензя обратил внимание на то, что украинский постпред не отрицал факта гибели людей, однако его аргумент сводился к тому, что погибшие были не детьми, а взрослыми.
«Это совсем другое дело, не правда ли?» — иронично заметил Небензя.
Ранее Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске в ЛНР не удивила Россию, поскольку эти государства годами снабжают Киев деньгами и оружием. По его словам, Москва не считает неожиданной позицию западных стран. Небензя сообщил, что эти государства на протяжении многих лет оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.
