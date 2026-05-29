Виновных в возникновении ландшафтных пожаров установили в Хабаровском крае

Виновных в возникновении ландшафтных пожаров людей установили специалисты Государственного пожарного надзора. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент — это 24 человека, из которых двое — дети.
— С начала пожароопасного периода возбуждено 169 дел об административных правонарушениях, из них 92 связаны с применением и использованием огня в условиях особого противопожарного режима. Должностными лицами Государственного пожарного надзора уже установлено 24 виновника ландшафтных пожаров, 19 из них привлечены к установленной законодательством ответственности, в отношение оставшихся проводятся соответствующие проверки и будет назначено установленное законом наказание, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Чебыкин.
Сейчас на территории региона продолжается пожароопасный сезон, по распоряжению губернатора действует режим ЧС в лесах, установлен запрет на их посещение, а также введены дополнительные требования пожарной безопасности.
Напомним, если нарушение правил пожарной безопасности будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность.
Новые возгорания регистрируются практически каждый день, причем не только в лесных массивах. Горит сухая растительность также вблизи жилых массивов, садовых товариществ.
— В том числе от территорий СНТ (при использовании гражданами открытого огня на своих приусадебных участках) фиксируются случаи возникновения ландшафтных пожаров. При этом не обходится и без трагических случаев. Например, в Комсомольске-на-Амуре женщина развела огонь на своем участке, при попытке его самостоятельно потушить, не справилась и получила отравление продуктами горения. Также есть случай получения травм при сжигании травы и мусора в краевом центре. А в Советской Гавани мужчина развел открытый огонь на своем приусадебном участке, пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив в том числе постройки на двух соседних участках, — привели пример в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.