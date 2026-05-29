Виновных в возникновении ландшафтных пожаров установили в Хабаровском крае

— В том числе от территорий СНТ (при использовании гражданами открытого огня на своих приусадебных участках) фиксируются случаи возникновения ландшафтных пожаров. При этом не обходится и без трагических случаев. Например, в Комсомольске-на-Амуре женщина развела огонь на своем участке, при попытке его самостоятельно потушить, не справилась и получила отравление продуктами горения. Также есть случай получения травм при сжигании травы и мусора в краевом центре. А в Советской Гавани мужчина развел открытый огонь на своем приусадебном участке, пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив в том числе постройки на двух соседних участках, — привели пример в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.