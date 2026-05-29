ЧП в пещере: названа новая версия исчезновения Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерёв в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал основные версии исчезновения Усольцевых в тайге Красноярского края, опираясь на анализ фото- и видеоматериалов, снятых поисковиками. В частности, он предположил, что семья могла забраться в пещеру, развести костер и там погибнуть.
Дегтерёв сообщил, что еще в марте обнаружил на скриншоте видео, снятого в первых числах октября прошлого года, подозрительный объект в одной из расщелин у подножия горы.
«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — рассказал исследователь.
Дегтерёв перечислил версии трагедии, которые могли произойти с пропавшими.
«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — сказал Дегтерёв.
Кроме того, это мог быть несчастный случай — гибель от угарного газа.
«Они вполне могли забраться в щель в скале — это провал или что-то вроде пещеры — развести там костёр и погибнуть. Или просто упасть туда», — отметил собеседник издания.
Не исключил Дегтярёв и криминального следа: «Или Усольцевых вообще убили. Могло произойти что угодно».
Ранее спасатели завершили очередной этап поисков Усольцевых, пропавших в тайге. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», за три дня на месте предполагаемой пропажи семьи обследовали 28 квадратных километров территории. По заявке полиции сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая обошли территорию в Манско-Уярском муниципальном округе пешком и объехали на квадроциклах. Поиски шли в условиях сложного рельефа и густой тайги. К поискам также подключали современные технологии при участии «ЛизаАлерт» — беспилотники сделали более 20 тысяч снимков, которые теперь анализирует нейросеть.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.