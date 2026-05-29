В Шарыпове во время пожара в пятиэтажке эвакуировались десять жильцов

28 мая ранним утром вспыхнул огонь в пятиэтажном доме в Шарыпово. Из квартиры на третьем этаже шел дым, когда пожарные прибыли на вызов. Из задымленного здания сами выбрались на улицу десять человек, среди них семеро детей. Огонь повредил в жилище домашние вещи и стены. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. С ним боролись десять сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание проводки.