В Шарыпове во время пожара в пятиэтажке эвакуировались десять жильцов

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 20 пожаров. Пострадавших нет.
28 мая ранним утром вспыхнул огонь в пятиэтажном доме в Шарыпово. Из квартиры на третьем этаже шел дым, когда пожарные прибыли на вызов. Из задымленного здания сами выбрались на улицу десять человек, среди них семеро детей. Огонь повредил в жилище домашние вещи и стены. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. С ним боролись десять сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание проводки.
Глубокой ночью в садовом некоммерческом товариществе «Железнодорожник» Лесосибирска загорелся садовый дом. Была опасность, что потолочное перекрытие рухнет. Пламя охватило 16 квадратных метров. С ним справились девять пожарных, приехавшие на четырех машинах. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные девять раз выезжали тушить мусор на территории региона.