Рассмотрение дела журналиста-иноагента Курникова отложили из-за его неявки в суд

Суд назначал заседание по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Оренбурга Курникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), на 28 мая. Согласно материалам, Курников, являясь участником объединения, включенного в реестр иностранных агентов, был дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, допустил размещение материалов в открытом канале мессенджера без указания, что они произведены и распространены иностранным агентом.