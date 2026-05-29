Рассмотрение дела журналиста-иноагента Курникова отложили из-за его неявки в суд

ОРЕНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Суд отложил рассмотрение уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за неявки на заседание обвиняемого журналиста Максима Курникова. Об этом ТАСС сообщили в аппарате судебного участка № 5 Дзержинского района Оренбурга.
«Отложено из-за неявки обвиняемого», — сказала собеседница агентства.
Суд назначал заседание по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Оренбурга Курникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), на 28 мая. Согласно материалам, Курников, являясь участником объединения, включенного в реестр иностранных агентов, был дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, допустил размещение материалов в открытом канале мессенджера без указания, что они произведены и распространены иностранным агентом.
Как ранее сообщал ТАСС, Курников — редактор издания «Bild на русском» (признано иностранным агентом). Он уже привлекался к ответственности за непредставление в уполномоченный орган сведений об иноагенте и был оштрафован на 100 тыс. рублей. Позднее его заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и объявили в федеральный розыск.
Согласно реестру иностранных агентов Минюста, Курников участвует в деятельности издания «Bild на русском», которое включено в реестр в июле 2024 года.