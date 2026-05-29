Подсудимый в Британии сбежал из-под стражи и попал под поезд

В Британии мужчина совершил неудачный побег во время перевозки в суд и погиб, попав под поезд.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании мужчина, находящийся под стражей, совершил побег во время перевозки в суд и погиб, попав под поезд, сообщает Standard со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно публикации, подсудимый воспользовался остановкой транспорта на обочине дороги и сбежал от конвоя, в результате чего двое сотрудников охраны получили травмы.

В ходе розыскных мероприятий тело мужчины было найдено на железнодорожных путях недалеко от станции. Полиция предполагает, что найденный погибший является тем самым беглецом, однако официальное подтверждение личности пока не предоставлено.

Информация о характере первоначального правонарушения, за которое мужчина должен был предстать перед судом, не раскрывается.