На испытаниях тяжелой ракеты New Glenn произошел взрыв

Никто из сотрудников компании Blue Origin не пострадал.

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась в ходе испытаний силовой установки, проводившейся в штате Флорида, следует из трансляции портала NASA Spaceflight.

На видеозаписи, размещенной на YouTube-канале портала, видна яркая вспышка. Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (04:00 29 мая мск).

Blue Origin подтвердила в X, что в ходе испытаний «произошла аномалия», никто из сотрудников компании не пострадал.

В январе 2025 года Blue Origin осуществила первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn, потенциально способной составить конкуренцию ракетам компании SpaceX Маска.