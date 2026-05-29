Ракета New Glenn взорвалась во время испытаний на стартовой площадке

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась 29 мая на стартовом комплексе во время испытаний.

Источник: Freepik

«New Glenn компании Blue Origin только что взорвалась на LC-36 во время попытки провести статический огневой тест перед миссией NG-4», — сообщил Национальный научный фонд США (NSF) в соцсети Х.

По их данным, звук взрыва был зафиксирован камерами на расстоянии нескольких миль, а также отмечается, что в результате инцидента обрушилась правая башня системы защиты от молний, после чего ракета перестала быть видна.

«Весьма прискорбно. Ракеты — это непросто», — написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Пресс-служба компании SpaceX 22 мая сообщила, что закончила испытательный запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, которая разрабатывается для будущих миссий на Луну и Марс.

Уточняется, что этот запуск стал 12-м полноценным испытанием системы Starship в истории компании и первым для значительно обновленной версии конструкции.

