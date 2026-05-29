Опасные арендаторы: мошенники нацелились на владельцев арендного жилья в Казахстане

Казахстанцы, которые получают доход от сдачи в аренду квартир, обычно не подозревают о рисках обмана. Чаще всего мошенники нацелены именно на арендаторов, находящихся в поиске жилья: схемы бывают самых разных видов. Однако жертвами обмана могут оказаться и сами арендодатели.
В социальной сети Threads пользователь под ником di6echka рассказала о подозрительном звонке, который поступил ей по размещенному ею объявлению об аренде квартиры. Согласно публикации, автору через соцсети написала девушка, которая представилась арендатором и сообщила, что уже через неделю планирует переехать по работе в Алматы на год. Для подтверждения личности она прислала фотографию удостоверения личности и попросила отправить номер банковской карты, на которую от работодателя поступит задаток в размере месячной стоимости аренды.
Но когда арендодатель сообщила о возможности выставить электронный счет на оплату, звонившая заявила, что якобы счета компании в этом банке арестованы. Это подтвердил и «бухгалтер» компании в отдельной переписке и попросил отправить реквизиты карт знакомых лиц, которым арендодатель доверяет, но в другом конкретном банке — якобы туда поступят деньги.
Автор публикации открыла счет на свое имя и отправила реквизиты, но бухгалтер перестал выходить на связь. После этого автор публикации связалась с арендатором. «Она говорит, что срок заезда якобы переносится, и сейчас свяжется с бухгалтерией. Потом пишет мне, что бухгалтер отправил деньги, но якобы у меня не активирован счет: “Закиньте 100 000 тенге, а потом снимите вместе с нашими деньгами”. Короче, так никто ничего мне и не перевел. Я удалила реквизиты в переписке и заблокировала этих людей. В чем был прикол, я до сих пор так и не поняла», — отмечается в публикации.
Чтобы понять, действительно ли есть риски у таких звонков, редакция NUR.KZ обратилась к Юрию Ли, эксперту по профилактике финансового мошенничества и автору проекта stop-piramida.kz.
Как отмечает эксперт, в данном случае видны признаки мошеннической схемы, которая не была доведена до конца, что и защитило арендатора. Однако обычно подобные сценарии завершаются не столь оптимистично. Например, такая уловка может иметь один из следующих вариантов исполнения: арендодатель сам «дарит» злоумышленникам деньги — «активация счета», «активация международного перевода» и прочие схожие предлоги являются давней уловкой мошенников, в том числе в инвестиционном мошенничестве и капперстве. То есть жертва переводит деньги на подложные счета и теряет их.
Эта схема также работает при покупке товаров по объявлениям и для обмана продавцов авто или квартир. Жертва становится участником мошенничества — на предоставленные реквизиты поступают деньги с последующими звонками или сообщениями с просьбой срочно перечислить их на другой счет, ссылаясь на «ошибочный перевод». В некоторых случаях подобные схемы могут использоваться для транзита денег через чужие банковские карты, что потенциально создает для казахстанцев риск стать дропперами.
То есть в итоге арендаторы могут либо потерять свои деньги, либо стать соучастниками преступления. Поэтому крайне важно уметь замечать опасные признаки и избегать их.
Согласно сообщению эксперта, в подобной ситуации сразу несколько факторов указывают на наличие большого риска для арендатора: не оформляют задаток официально — предлагают оплатить месяц заранее, но отправляют удостоверение личности вместо соглашения о задатке со всеми реквизитами юридического лица, которые можно проверить; сразу сообщают, что счета заблокированы — это должно насторожить, так как блокировка счетов происходит не просто так (либо недоимка по налогам, либо судебные разбирательства, либо уголовные дела), и арендатор может оказаться «проблемным»; просят карты знакомых — подозрительное поведение для компании, которая готова нести расходы на аренду через платежи каким-то «доверенным знакомым арендодателя», хотя обычно все юрлица, наоборот, стараются делать такие расходы официальными, так как они уменьшают налогооблагаемый доход.
Сразу ставят условие по определенному банку — обычно такие ситуации связаны с тем, что у мошенников заготовлены дропперские счета в конкретном банке. Внутри одной финансовой организации быстрее «схлопываются» переводы, а при транзакциях между банками легче попасть под внимание антифрод-систем.
«Обращайте внимание на то, как строится воронка вовлечения в схему, задавайте простые неудобные вопросы, и легко распознаете мошенников. Если вам пишут в мессенджере и обещают сразу внести аванс, не посмотрев арендное помещение, при этом прямой дозвон по номеру невозможен — это должно быть красным флагом для арендодателя», — предупреждает Юрий Ли.